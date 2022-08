Mitzy quiere verse con Verónica Castro para aclarar supuesto robo

Ciudad de México.- La actriz Verónica Castro y Mitzy habría presumido una buena amistad entre los años 80 y 90, aunque al paso del tiempo se fueron distanciando al grado de que en los últimos años se habría señalado al diseñador de haberse quedado con algunos vestido de la artista.

Tras los rumores del robos de 40 prendas de Vero, ahora Mitzy se expresó al respecto y se negó rotundamente ante dicha posibilidad.

Yo me fui una temporada a Miami, en esa temporada Verónica Castro me mandó 6 maletas con vestidos, me dijo ‘tengo muchos vestidos, ayúdame a venderlos’ […] entonces cuando yo vine, vi las maletas, porque aparte tengo un papel ahí firmado por ella, pero de todo lo que mandó, nada se puede vender […] yo le hice vestidos muy espectaculares, brillos, y todo eso, pero de eso no mandó ninguno, mandó todo lo demás”

Inició su relató el diseñador.

En contra de Mitzy

Tras esta respuesta, la reconocida presentadora comenzó a declarar en contra del que era su amigo, por lo que, durante su más reciente encuentro con la prensa, Mitzy aseguró:

“Empezó a hablar y a decir ‘que yo le había robado’. Me podrán acusar de todo, menos de ratero, porque no haría eso nunca, mucho ni menos con Verónica Castro, porque lo que yo tengo hacía Verónica Castro es gratitud porque Verónica Castro con ella empezamos”

Al respecto del lugar en donde se encuentran actualmente las prendas, el modisto aclaró: “Yo los tengo, yo tengo los vestidos, tengo las 6 maletas, la relación firmada por ella, las 6 maletas están conmigo, entonces cuando yo quise hablar con ella, para decirle ‘aquí están las maletas’, ¿yo para qué los quiero?”.

No escucha

Sobre por qué no se los regresó en aquella época del incidente, el diseñador detalló: “Lo que pasa que ya cuando quise regresárselos, hay una persona que nos sacó de su equipo de Verónica, corrió a Alfredo Palacios, a mí y a otros más que éramos parte del equipo de Verónica, no quiso oírme, no me quiso escuchar”.

Finalmente, Mitzy le envió un contundente mensaje a Verónica Castro: “Mi Vero preciosa, yo te sigo amando, tengo las 6 maletas de vestidos conmigo, en el momento, ahorita mismo, puedes mandar por ellos, ¿a dónde te los mando?, me gustaría entregarlos personalmente para decirle ‘aquí está la lista de los vestidos’. A mi no me sirven para nada, me podrán acusar de todo, menos de ratero, y menos para con Vero que lo único que tengo para Verónica Castro es gratitud”.