Mitzy pide disculpas a Verónica Castro: "Vero, te ruego"

Tijuana, Baja California.- El conocido diseñador de las estrellas de la pantalla chica, Mitzy pidió entre lágrimas el perdón de Verónica Castro.

La enemistad surgió tras señalamientos de un supuesto robo de prendas del diseñador a la actriz mexicana.

Sin embargo, Mitzy en entrevista para Sale El Sol, aprovechó el espacio para pedir disculpas a la famosa por cualquier malentendido.

"Verónica Castro, si algún día te he ofendido, te ruego, me perdones, es más grande el amor, es más grande la gratitud... Vero, te ruego, me perdones, es más grande el amor y la gratitud", dijo.