Mijares narra traumática experiencia que vivió a los 18

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una plática con el conductor de televisión y ahora youtuber Yordi Rosado, el cantante mexicano Manuel Mijares platicó su traumante experiencia que vivió a los 18 años, when al entrar a la clínica por una operación de rodilla, salió también con una cirugía de circuncisión.

Un momento bastante complicado para muchos hombres es el de la práctica de la circuncisión, puesto que este momento significa una operación que les provoca una cantidad de dolor considerable; pero en el caso del cantante Mijares, tuvo una pequeña experiencia que lo dejó traumado después de una intervención.

El intérprete de "Para amarnos más" tuvo una participación en el programa de Youtube de Yordi Rosado, donde narró que a los 18 años le realizaron una operación de rodilla, pero ese procedimiento mayor se conviritó en una pésima experiencia para él, puesto que al despertar notó que algo andaba mal.

De acuerdo con Mijares, su madre le informó demasiado tarde que le practicarían la circuncisión, de hecho él ya estaba en recuperación y anestesiado cuando despertó del procedimiento al que describió como que "estaba todo rojo" e incluso un poco adolorido por la situación que vivió en el quirófano.