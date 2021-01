Mimi no quería ser artista: "Las tres queríamos seguir estudiando", dice de "Flans"

CIUDAD DE MÉXICO.- Flans fue un proyecto de música pop muy importante en México durante los años 80 y principios de los 90, pues volvió exitosos temas como "Las mil y una noches", "No controles" y "Alma gemela". Ante este impacto, que sigue vigente en las nuevas generaciones, Irma Angélica Hernández, mejor conocida como Mimí, decidió recordar cómo comenzó el grupo durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino.

"Querían hacer una especie de sitcom con unas chavitas fans. Entonces, cuando a mí me llaman, yo le digo a Memo: 'Muchísimas gracias pero no me interesa, yo estoy en prepa, tengo otras actividades y no quiero ser artista'", le contó la famosa al periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Yo con Isabel, Mayte y Fer, las Pandoras, habíamos cantado una zarzuela un añito antes que organizaron las señoras que vivían por Las Lomas. Yo canté ópera con el tío de Fer y ahí nos conocimos, nos veíamos y sabíamos quiénes éramos. Isabel me llamó me dijo 'Vente (al sitcom), está divertidísimo, Fer es parte del equipo'. Y ese es uno de los minutos que cambió mi vida", recordó.

Posteriormente, Mimí ahondó en cómo se formo el trío responsable del éxito "Las mil y una noches": "Isabel estaba en producción junto con Mildred, Memo y otros chavos. Dentro del elenco ya estaba Ivonne, estaba Fer, de Pandora, Amparín Serrano y entré yo. No tienes una idea cómo gozamos, porque entre todos escribíamos los programas. (...) De repente Amparín se va, las Pandoras se van a empezar su proyecto y es cuando llega la hermana de Mildred, y dice: 'Tengo una amiga que baila precioso, está muy bonita y canta padrísimo en la regadera'. Era Ilse. Ya Ivonne y yo estábamos ahí, entonces llega Ilse a hacer casting".

"Condenada Ilse, la gracia y carisma, y lo lindo que se mueve, su hermosísimo color de voz... Entró inmediatamente. A ella le costó más trabajo porque quería seguir estudiando y ya estábamos muy cerquita de irnos a grabar. Todo fue de 'Nos vamos a Europa a grabar un disco, salimos en un par de Siempre en domingos y nos retiramos para terminar la carrera'. Las tres queríamos seguir estudiando... jamás nos imaginamos lo que iba a pasar", agregó la famosa.