“Mimí Contigo” podría ser reemplazado por un programa al estilo de "Enamorándonos"

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres meses de que "Mimí Contigo" haya empezado emisiones, ahora aseguran que pronto saldrá del aire.

Aunque el programa de la ex integrante de Flans se estrenó el pasado 1 de marzo, éste podría ser reemplazado por no llegar a los niveles de audiencia exigidos por Tv Azteca.

Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de Azteca, anunció que la televisora prepara una nueva producción, y entre los usuarios de redes sociales se rumora que podría ser el que reemplace a “Mimí Contigo” en la barra de programación.

“La Pareja Ideal: Amor a Prueba” es el nuevo programa que repetiría el formato de “Enamorándonos”. En los promocionales, se anuncia que se transmitirá por Azteca Uno, por lo que los internautas deducieron que tomaría el horario de “Mimí Contigo” a falta de audiencia.

Incluso contestaron la publicación de Smester para dar a conocer que no les gusta el talk show de la ex integrante de Flans, y piden que lo quite lo más pronto que pueda.

Ya salió el Promo al Aire.. Osea que si va pronto... Esperemos vaya en lugar de Mimi.. Ya debe estar fuera del aire.. — Tony Zazueta (@tonytxt) May 25, 2021

Adiós Mimi gracias por participar. Mejor denle una sección en algún noticiero o q pase los sábados así un programa a la semana lo puede producir con más inventiva. — arthur (@arpher) May 25, 2021 la Pareja Ideal Muy Pronto @AztecaUNO pic.twitter.com/B0otMamYmC — Sandra Smester (@ssmester) May 25, 2021

EL BAJO RATING DE “MIMÍ CONTIGO”

Aunque en un principio “Mimí Contigo” tuvo un arranque exitoso con invitados como Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, éste fue cayendo en su nivel de audiencia paulatinamente hasta llegar a los números rojos.

El hecho de ser una competencia directa en la barra de horario con “Rocío Contigo” de Imagen Televisión, le perjudicó en gran medida, ya que su rival parece superarla en popularidad.

Algunos comentarios de los internautas señalan que Irma Angélica Hernández Ochoa, nombre real de Mimí, no está preparada para conducir un programa, y necesita más estudios o conocimiento en la cultura popular.

Esto quedó evidenciado al entrevistar a los integrantes de Survivor México, donde parecía no saber nada acerca de ellos, o los problemas que enfrentaron durante la competencia.