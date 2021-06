Milo Ventimiglia se une a la cuarta temporada de "La Maravillosa Sra. Maisel"

LOS ÁNGELES, California. - Milo Ventimiglia, actor estadounidense reconocido por su participación en “Gilmore Girls” y “This Is Us”, se ha unido a la cuarta temporada de “La Maravillosa Sra. Maisel” de Amazon Prime, así lo confirmó Deadline.



Al momento, la plataforma de streaming no ha dado detalles del personaje de Milo Ventimiglia, pero se han filtrado imágenes del set de filmación donde se puede ver al actor de lado de Rachel Brosnahan, protagonista de la serie, por lo que los internautas han comenzado a pensar que él será el nuevo interés amoroso de la actriz.

El casting reunirá a Ventimiglia con la creadora de “Maisel” y “Gilmore Girls”, Amy Sherman-Palladino y el EP Daniel Palladino.

#MrsMaisel | Primeras imágenes de la participación de Milo Ventimiglia en la serie pic.twitter.com/uxWylokhrO — Seriemania (@SeriemaniaTV) June 10, 2021



Más imágenes del nuevo papel de Milo Ventimiglia



A parte de las imágenes antes mencionadas, se filtraron fotografías en las que aparecen ambos personajes caminando por un parque, incluso, el personaje interpretado por Milo le entrega un ramo de flores a la protagonista.



“La Maravillosa Señora Maisel” es una serie protagonizada por Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak y Caroline Aaron.



En la temporada tres, Midge (Brosnahan) y Susie (Brostein) descubrieron que la vida de gira con Shy (Leroy McClain) era glamorosa pero humillante, por lo que aprendieron una lección sobre el mundo del espectáculo que no serán capaces de olvidar, informa Deadline.