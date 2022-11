Millie Bobby Brown tiene una relación "adulta" con Henry Cavill

ESTADOS UNIDOS.- Los dos actores han participado juntos en dos filmes, la primera y segunda parte de Enola Holmes, donde han construido una relación sobre la que Millie habló recientemente. En la ficción, ambos interpretan a los hermanos Holmes. Sin embargo, esta relación ha trascendido fuera de la pantalla.

La actriz, de 18 años, declaró para Deadline.com que los dos tienen un fuerte vínculo a pesar de su diferencia de edad (21 años). El actor de Superman cuenta actualmente con 39 años. "Con Henry, se siente como una relación adulta real", compartió la actriz que interpreta a Eleven en Stranger Things.

Bobby Brown explicó que todo funciona gracias a que Cavill es estricto con ella y tienen bien claros los límites. Esto les ha permitido construir una buena amistad:

"Con Henry, se siente como una relación adulta real. Como una muy buena amistad, realmente saludable. Una en la que tenemos términos y condiciones. Conozco a Henry. Él tiene términos y condiciones conmigo.

Términos y condiciones

La actiz de Enola explicó que esos límites incluyen respetar la vida personal de Henry; mencionó que el actor le tiene prohibido preguntarle cosas de su vida privada: "No tengo permitido preguntar sobre su vida personal. Es como, 'Millie, cállate. No'. Y yo digo: 'Entendido'", compartió.

Resaltó lo diferente que resulta este trato frente al que se profesan mutuamente los miembros jóvenes del elenco de Stranger Things, con quienes no tiene esas restricciones. No obstante, aclaró que no le incomodan las reglas impuestas por Cavill para su relación, por el contrario, las agradece:

"Con los niños de 'Stranger Things', es diferente. No hay límites porque es como si todos fuéramos hermanos. Pero con Henry, él es muy estricto conmigo, lo cual aprecio".

También mencionó que el hecho de que Henry Cavill no tenga hermanas influye mucho en todo esto. Ella, quien sí cuenta tanto con hermanos como con hermanas, ha procurado aprovechar su experiencia en estas dinámicas para implementarlas en su convivencia con el actor.

"Él no tiene hermanas. Entonces, para él, debe ser completamente diferente. Tengo una hermana, un hermano y un hermano mayor. Entonces, estoy muy acostumbrada a ese tipo de dinámica. Tuve que implementar mucho de eso en mi relación con Henry fuera y dentro de la pantalla y simplemente sacarlo de su zona de confort", agregó.

