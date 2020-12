Millie Bobby Brown hace desgarradora petición a sus seguidores

GRAN BRETAÑA.- La joven actriz tuvo un acercamiento con sus seguidores en redes sociales. La británica compartió un video desde la intimidad de su casa mientras pintaba tazas, al mismo tiempo que respondía una serie de preguntas que le hicieron los fans.

La protagonista de la serie “Stranger Things de Netflix” decoró varias tazas como muestra de cariño para las tiendas que venden su nueva linea de productos de belleza “Florence by Mills”, y no desaprovechó la oportunidad para recordarle a sus fans que se queden en casa durante las fiestas decembrinas para evitar más contagios de coronavirus.

“No quiero que todos salgan y el próximo año esté arruinado también, así que debemos ser muy pacientes y pasar con nuestras familias este año, y tal vez para el siguiente volvamos a la normalidad”, expresó la joven actriz mientras hacía sus manualidades.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y rápidamente aparecieron las muestras de cariño para la actriz, los buenos deseos de Navidad y Año Nuevo para la celebridad.

“¡Te amo!”, “Espero que te encuentres muy bien”, “Te habíamos extrañado”, fueron algunos de los comentariops. Al final del clip, la estrella de Netflix mostró el resultado final de sus tazas decoradas, aunque admitió que no es muy buena con las manualidades. Algunas tazas tenían formas de corazón, otras llevaban escritas algunas palabras y frases, pero eso sí, según la joven todas fueron hechas con cariño.

Borró su cuenta de TikTok por mala experiencia con seguidores

La intérprete de Enola Holmes eliminó recientemente su cuenta de TikTok después de una desagradable experiencia con un fanático. La joven actriz relató en Instagram el desagradable momento que vivió con una seguidora, su estado de molestia fue tal que incluso lloró al relatar la historia.

La británica se encontraba de compras navideñas con su madre cuando la abordó una admiradora pidiéndole si podía grabarla. Ella le comunicó que no quería que la grabaran y aun así esta fan sacó el teléfono y comenzó a filmarla. Así lo contó la propia actriz.

“Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí”, comenzó su relato.

“Le dije que no. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir? Me enoja cuando la gente intenta romper mis límites”, continuó. “Ella me dijo que por qué no iba a poder filmar a una persona. ¡No! Me molesta cuando intentar romper mis límites. Desearía que la gente fuera más respetuosa”.

Después de esto escribió que se encontraba bien pero que se había echado a llorar por la emoción del momento y porque todavía se sentía incómoda con lo sucedido. Además, la joven acaba de eliminar su cuenta de TikTok debido a todos los comentarios de odio que estaba recibiendo: “Darse cuenta de que rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. No hay odio, solo amor, recuerda ser amable... Gracias”, publicó en sus historias.