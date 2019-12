Miley Cyrus y Liam Hemsworth llegan a acuerdo de divorcio

ESTADOS UNIDOS.- Luego de varios meses, Miley Cyrus y Liam Hemsworth han resuelto todos los detalles de su divorcio.

Según información de TMZ, fuentes cercanas a la ex pareja señalaron que su abogado presentó documentos legales el martes declarando que los 2 han llegado a un acuerdo en su divorcio.

Cabe recordar que el divorcio estuvo marcado por una amargura significativa en ambos lados, pero parece haber disminuido ya que decidieron que es mejor seguir adelante.

Por otro lado, es sabido que no fue tan difícil llegar a un acuerdo, pues la pareja no tuvo hijos, ella se quedará con los animales. Además, hay un acuerdo prenupcial, por lo que dividir la propiedad no fue tan difícil.

Los abogados detrás del acuerdo, la reina disso Laura Wasser que representa a Liam y Judith R. Forman que representan a Miley, pudieron trabajar en silencio a través de los escollos y presentar la documentación al juez.

Liam es quien solicitó el divorcio en agosto, citando diferencias irreconciliables. El divorcio no será definitivo durante 6 meses después de la presentación, por lo que deberían estar solteros en marzo.