Miley Cyrus y Dua Lipa dedican “Prisoner” a sus ex novios

ESTADOS UNIDOS.- La contingencia por la pandemia no ha impedido que los artistas sigan mostrando su talento al mundo y en esta ocasión dos grandes de la música se unieron para crear juntas y por primera vez “Prisoner”, una canción que evidentemente es dedicada para sus ex.

“Prisoner” formará parte del nuevo álbum de Miley Cyrus, “Plastic Heart”, que saldrá a la venta el próximo 27 noviembre, como así lo dio a conocer la propia cantante en sus redes sociales, en las que se dijo esta my emocionada por la colaboración con su amiga Dua Lipa.

El diario La Vanguardia publicó que la letra de la canción deja un mensaje claro para las ex parejas de las cantantes, quienes, según reza una de las estrofas, siguen enamoradas de ellos y no los pueden olvidar.

Sigues haciendo que sea más difícil quedarse pero todavía no puedo huir tengo que saber ¿por qué no puedes dejar me ir? Prisionera, prisionera, estoy encerrada no puedo sacarte de mi mente”, dice una parte de la canción.