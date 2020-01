Miley Cyrus se salva de pagar $300 millones de dólares por demanda

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Miley Cyrus acaba de salvarse de una demanda por infracción de derechos de autor equivalente a $300 millones de dólares, que realizó un compositor jamaiquino conocido como Michael May, quien afirmó que la cantante tomó elementos de una de sus composiciones para su éxito de 2013 "We Cant Stop".

Según información de Reuters, May, quien actúa bajo el nombre de Flourgon, demandó a Cyrus en marzo de 2018, alegando que "We Can't Stop" se parecía mucho a su canción de 1988 "We Run Things", que fue un éxito número 1 en Jamaica.

Cyrus es uno de varios escritores acreditados en la canción, junto con los coproductores Mike Williams, Pierre Slaughter y Theron y Timothy Thomas, junto con contribuciones de muestras o interpoladas de los raperos Douglas Davis y Ricky Walters.

May, que actúa como Flourgon, afirma que alrededor del 50 por ciento del éxito de Cyrus proviene de "We Run Things", que fue un sencillo número 1 en Jamaica. Acusó a Cyrus y a RCA Records, su sello, propiedad de Sony, de apropiarse indebidamente de elementos, incluida la frase “We run things, things don run we", Agregó que el éxito de Cyrus" debe la base de su popularidad y su éxito altamente lucrativo al contenido protegido, único, creativo y original de May.

Por ello, May, Cyrus, Sony y otros acusados presentaron el pasado viernes una estipulación conjunta en la corte federal de Manhattan que puso fin a la demanda con prejuicio, lo que significa que no se puede volver a presentar. Los abogados de Cyrus dijeron en una carta del 12 de diciembre que se había firmado un acuerdo de conciliación, y que la estipulación se archivaría "a la espera del pago del producto de la conciliación", que no se especificaron.

Irónicamente, "We Can't Stop" alcanzó su punto máximo en el número 2 en el Billboard Hot 100: se mantuvo fuera del primer lugar por "Blurred Lines" de Robin Thicke, que fue objeto de una demanda multimillonaria ganada por la herencia de Marvin Gaye, quien afirmó que la canción infringió el éxito de 1977 del legendario cantante de soul "Got to Give It Up".