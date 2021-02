Miley Cyrus presume abdominales en video previo a su presentación del Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- Como es bien sabido, Miley Cyrus se presentó el show previo al partido del Super Bowl realizado en el Estadio Raymond James, de Tampa Florida, donde salieron victoriosos los Tampa Bay Buccaneers por encima de los Kanasas City Chiefs.

Fueron más de 7 mil trabajadores de la salud los que pudieron disfrutar de Miley y otros artistas como Billy Idol y Joan Jett.

La intérprete de “We Can’t Stop” publicó un video en su cuenta de Instagram en donde presume sus tonificados abdominales mientras porta un uniforma de vinilo con detalles de cremallera y rosa fiusha metálico.

Cyrus portaba un top con tirantes entrecruzados que tenían las letras “FTW” por la parte frontal, de color rosa fiusha brillante que acompañaba con una mini falda plisada, misma que hacía juego con un par de rodilleras y botas negras de plataforma con hebillas plateadas en los laterales.

Durante el clip corto también se alcanza a apreciar que Miley ya trae su micrófono y mientras se mira en el espejo dice: “¡Se ve tan bien!”.

En otro de los video, la cantante baila una de sus canciones mientras le hacen los retoques a la parte donde debe de ir su falta, la cual aún no trae puesta y prácticamente baila en bragas, mostrando su trabajado y envidiado abdomen que dejó boquiabierto a más de uno.

El Daily Mail publicó que durante su larga presentación, Miley interpretó el sencillo principal de su álbum Plastic Hearts, titulado “Midnight Sky”, así como la melancólica canción “High”.

Miley no dejó de al lado sus éxitos “Party in The U.S.A.”, con la que recordó a Britney Spears y su entrañable canción “Wrecking Ball”, la cual lanzó después de terminar su relación con Liam Hemsworth, con quien se casó a escondidas en diciembre de 2018 y ocho meses después se divorció.