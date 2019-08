Miley Cyrus podría aprovechar su situación para crear nueva música

LOS ÁNGELES, California.- Este lunes, días después de que PEOPLE confirmara exclusivamente la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, la cantante, de 26 años, compartió una selfie de un estudio de grabación en Twitter e Instagram Story, en la que se le ve usando auriculares y posando delante de un micrófono.

Cyrus, cuyo sencillo más reciente "On a Roll" fue lanzado en junio, dejó la foto sin título, pero la nueva imagen aparece después de horas después de que aparentemente rompió su silencio sobre la separación en las redes sociales el domingo.

Al hablar sobre cómo "el cambio es inevitable", la estrella compartió un mensaje de poder durante su viaje a Italia con su hermana Brandi y Kaitlynn Carter, con quien fue vista besándose durante el fin de semana.

"No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy parado, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable ”, Cyrus subtituló dos fotos de ella con las pintorescas cadenas montañosas del noreste de Italia en el fondo.

“Los Dolomitas no se crearon de la noche a la mañana, fue hace millones de años que se formó esta magnífica belleza. Mi papá siempre me decía "La naturaleza nunca se apresura pero siempre llega a tiempo" ... Me llena el corazón de paz y esperanza SABER que eso es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometida a hacer lo mismo con el mío ”, concluyó.

Ocho meses después de haberse casado, Cyrus y Hemsworth, de 29 años, anunciaron su separación en un comunicado exclusivo para PEOPLE el sábado pasado.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA