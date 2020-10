Miley Cyrus lanzará nuevo álbum en noviembre

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus ha revelado a todos sus seguidores que próximamente podrán disfrutar de más de su música pues lanzará nuevo álbum.

La cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram el jueves por la noche para anunciar que su próximo y séptimo álbum se titulará ‘’Plastic Hearts’’, y lo lanzará el 27 de noviembre.

"Si estás leyendo esto ... debes saber que te amo y te aprecio en el nivel más profundo. Empecé este álbum hace más de 2 años ”, escribió Miley. “Pensé que lo tenía todo resuelto. No solo el disco con sus canciones y sonidos, sino toda mi maldita vida. Pero nadie controla un ego como la vida misma. Justo cuando pensaba que el cuerpo del trabajo estaba terminado ... TODO se borró. Incluyendo la mayor parte de la relevancia musical. Porque TODO había cambiado ".

“La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí mismo. Perdí mi casa en un incendio pero me encontré entre sus cenizas ”, continuó Miley. “Afortunadamente, mis colaboradores todavía tenían la mayor parte de la música que se quemó en diarios y computadoras llenas de canciones para la serie de EP en la que estaba trabajando en ese momento. Pero nunca me pareció correcto publicar mi 'historia' (cada disco es una autobiografía continua) sin un capítulo enorme".

“Si fuera un capítulo de mi libro, supongo que lo llamaría 'El comienzo', que normalmente cuando algo termina lo llamamos 'El final'. Pero estaba lejos de eso ”, concluyó Miley en su publicación. “En triunfo y gratitud les presento mi séptimo disco de estudio, Plastic Hearts. Se publicará el 27 de noviembre de 2020. XXMC”.

El anuncio de ‘Plastic Hearts’ llega varias semanas después de que Miley lanzara "Midnight Sky", que es el primer sencillo del álbum.