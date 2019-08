Miley Cyrus lanza nueva canción

LOS ÁNGELES, California.- Miley Cyrus acaba de lanzar un nuevo sencillo a menos de una semana de haberse anunciado su separación con Liam Hemsworth, y las letras parecen reflejar las luchas de la vida real de su relación fallida. De hecho, 2 fuentes cercanas a Cyrus dicen que eso es exactamente lo que ella escribió.

Miley lanzó el viernes "Slide Away" con una canción que incluía una botella de alcohol y píldoras flotando en una piscina. La letra es siniestra y dice: "Érase una vez el paraíso. Érase una vez que estaba paralizado. Creo que voy a extrañar estas luces del puerto. Pero es hora de dejarlo ir".

Según información de TMZ, fuentes cercanas a Miley dijeron que intentó desesperadamente salvar su relación, pero se cansó de la fiesta de Liam.

Por otro lado el actor, declaró que las acusaciones de drogas y alcohol eran solo una tapadera del comportamiento público escandaloso reciente de Miley.

Miley hace referencia a las drogas y el alcohol en la canción, y tienes que imaginar que está enraizada en su lucha con Liam, diciendo: "Quiero mi casa en las colinas. No quiero el whisky y las píldoras. No quiero me rindo fácilmente pero no creo que esté deprimida".

Fuentes cercanas a Liam alegaron infidelidad por parte de Miley, aunque aquellos conectados con Miley llaman señalaron que la pareja se separó hace meses. Una foto de Liam de junio sin un anillo de bodas parece respaldar eso.

Otro verso en el nuevo single dice: "Érase una vez que fue hecho para nosotros, despertó un día y se convirtió en polvo", continúa Cyrus. "Bebé, nos encontraron, pero ahora estamos perdidos. Así que es hora de dejarlo ir".

Miley regresó a Los Ángeles con Kaitlynn Carter el miércoles, mientras que Liam permanece con su familia en Australia.