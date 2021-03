Miley Cyrus habría recaído en el consumo de alcohol

LOS ÁNGELES, California.- A cuatro meses de haber publicado que estaba sobria, Miley Cyrus aparentemente recayó en el alcohol, el jueves por la noche, cuando fue captada por un paparazi en un bar de West Hollywood, acompañada por el cantante YungBlud.

Las imágenes fueron publicadas por el Daily Mail, donde se ve como Cyrus se encuentra en medio de una fiesta de tragos, bebiendo cerveza y coqueteando con la estrella británica, de 23 años, YungBlud, en el legendario bar “Rainbow Room”.

Miley y YungBlud, quienes anteriormente salieron con la cantante Halsey, confirmaron los rumores de relación cuando fueron vistos en un rincón privado del bar donde él descansaba las piernas en la mesa mientras ella lo mordía juguetonamente, como se aprecia en las fotos.

La intérprete de “Wrecking Ball” portaba un atuendo estilo roquero, vistiendo un top corto, color gris, con su cabello rubio y desordenado. Se puso unos jeans rotos y varias pulseras para darle un toque más punk.

La pareja estaba acompañada de otros amigos, quienes también consumían alcohol mientras que YungBlund no perdía el tiempo y se acercaba de vez en cuando a Miley para acariciar su cabello dulcemente.

Según la publicación, la pareja fue de un lado a otro, riendo y tocándose antes de parecer robarse un beso.

Cinco semanas de sobriedad

Hace unos meses, la cantante había declarado para Rollingstone que llevaba cinco semanas sobria y varios años sin consumir drogas, por los que evidentemente el conteo se perdió, por lo menos con el del alcohol, ya que las imágenes así lo demuestran.

No he consumido drogas en años. Honestamente, nunca volveré a intentar ser un adivino. Trato de no ser ingenua. Cosas jodidamente suceden, pero al estar sentado aquí contigo ahora mismo, diría que tendría que ser un día frío en el infierno para que yo recayera en las drogas”, dijo.