Miley Cyrus celebra diversidad corporal en vídeo "Mother's Daughter"

Madrid.- El videoclip de "Mother's Daughter", correspondiente al sencillo del mismo nombre de Miley Cyrus, ha revolucionado las redes este martes tras su estreno en plataformas digitales con una rompedora estética que celebra la libertad y la diversidad corporal femenina.



Dirigido por Alexandre Moors, quien previamente había colaborado con artistas como Kendrick Lamar y Lorde, se trata de una breve pieza de 3 minutos y 40 segundos con el rojo como color predominante.



El vídeo de "Mother's daughter", cuyo título traducido del inglés significa "Hija de su madre", tiene como peculiaridad añadida el incluir un cameo de la progenitora de la artista, Tish Cyrus.



Junto a ella y otra serie de mujeres de las más diversas tipologías, Cyrus compone un relato de empoderamiento femenino, con mensajes incrustados como "La virginidad es una construcción social", "Soy libre", "No un objeto" o "Eres bella".



La reacción al mismo se ha traducido en cerca de medio millón de visualizaciones en Youtube solo dos horas después de su publicación y el convertirse en uno de los "temas del momento" a nivel mundial en Twitter.



La canción que sirve de base a esta producción fue el primer sencillo extraído del EP "She is coming", lanzado el pasado 31 de mayo, con seis cortes inéditos en total y colaboraciones de otros artistas como RuPaul, Swae Lee o Mark Ronson tras los controles.



Cyrus, quien fue una de las protagonistas del último Primavera Sound de Barcelona, volvió a ser en los últimos días cabeza de cartel de una gran cita musical, en este caso el gigante británico de Glastonbury, en calidad de actuación sorpresa.



Precisamente su paso por la ciudad condal fue noticia no solo por el aspecto puramente musical, ya que allí fue agarrada por el cuello por un seguidor radical que intentó besarla por la fuerza tras la negativa de la estrella.



Como respuesta, la intérprete de "Wrecking ball" escribió después en sus redes: "Ella puede vestirse como quiera. Ella puede ser una virgen. Ella puede dormir con cinco personas distintas. Ella puede dormir con su esposo. Ella puede estar con su novia. Ella puede estar desnuda. Ella NO PUEDE ser manoseada sin su consentimiento".