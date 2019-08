Miley Cyrus cantará por primera vez 'Slide Away' en los VMA de MTV

LOS ÁNGELES, California.- Un mes después de que Miley Cyrus les dijera a los fanáticos que "no era una buena idea" que actuara en los MTV Video Music Awards de este año, la cadena anunció que subirá al escenario el lunes por la noche para presentar su último sencillo "Slide Away "por primera vez en vivo.

La decisión de la estrella se produjo pocos días después de que la interprete de "Mother's Daughter" quedara fuera del grupo de nominados este año. "Les importa más una pantalla verde que un mensaje al mundo", escribió un crítico en Instagram en ese momento. "Nomine a cualquiera, pero al menos no use la imagen de Miley para promocionar sus malditos premios @vmas y #SheIsComing #Peace".

A lo que Miley respondió: "Exactamente", dándole toda la razón a ese usuario de redes sociales.

Cyrus lanzó la nueva canción hace poco más de una semana, justo después de su inesperada separación de Liam Hemsworth, con quien se casó hace menos de un año. En una de las polémicas líneas de la canción, la estrella canta: "Quiero mi casa en las colinas / No quiero el whisky y las píldoras / No me rindo fácilmente / pero no creo que esté deprimida".

Recordemos que poco antes de que la separación se convirtiera en noticia, Cyrus fue visto de vacaciones besando a Kaitlynn Carter. Sin embargo, la cantante respondió más tarde que se negaba a admitir que su matrimonio había terminado por una infidelidad. Señaló que ama a Liam y que siempre lo hará.

Ahora, sólo resta esperar la presentación de Miley Cyrus de esta noche 26 de agosto, la cual muy probablemente sea algo controversial como es de costumbre.