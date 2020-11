Miley Cyrus asegura que lleva dos semanas sobria

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus hizo una aparición en el New Music Daily de Apple Music, donde admitió que ahora lleva dos semanas sobria.

"Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia me caí y lo sentí mucho ... y nunca me sentaría aquí y diría: 'He estado sobria”. No lo hice, me caí y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento", explicó Miley. "Una de las cosas que he usado es, 'No te pongas furioso, sé curioso'. Así que no te enojes contigo mismo, pregúntate: '¿Qué pasó?’”.

La cantante señaló que la situación fue muy difícil para ella debido a que no es una ‘’persona moderada’’ y no cree que todos tengan que estar sobrios.

‘’Creo que todos deben hacer lo mejor para ellos. No tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel de... Incluso en, solo quería despertar el 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo".

Miley agregó que a pesar de sus adicciones, se describe como una persona disciplinada, por lo que es muy fácil para ella mantenerse sobria cuando lo desea.

La cantante habló también sobre cumplir 28 años de edad.

“Para mí, veintisiete fue un año en el que realmente tuve que protegerme”, agregó. "Lo que realmente me hizo querer estar sobrio fue porque perdimos muchos íconos a los 27. Es un momento crucial. Entra en el próximo capítulo o este es para usted. Simplemente siento que algunos de los artistas casi no pudieron manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía. Yo, no importa qué, nací con eso".