¿Miley Cyrus arremete contra Disney en video musical de "I Used to Be Young"?

ESTADOS UNIDOS.- Es solo cuestión de tiempo para que Miley Cyrus haga oficial la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo "I Used to Be Young", el que se espera trate sobre como los medios distorsionaron su imagen durante su juventud; sin embargo, también podría contener un ataque en contra de Disney.

Durante la mañana de este miércoles, múltiples fanáticos compartieron en redes sociales que algunos de los más grandes éxitos de la cantante estadounidense en Spotify muestran de fondo una imagen de Miley vistiendo una peculiar blusa de nadie más y nadie menos que Mickey Mouse, la icónica mascota de Walt Disney.

not miley wearing a mickey shirt in the used to be young music video omg pic.twitter.com/myJOwRPlC6— out of context hannah montana (@OCHannahMontana) August 16, 2023

Debido a esto, muchos especulan que sería una referencia a sus días en "Hannah Montana", una de las series de Disney Channel más populares de toda la historia y con la que la intérprete de "Handstand" afirmó sentirse cansada durante su última temporada.

Esta no es la primera vez que Miley decide portar al ratón animado en su ropa, pues en 2013, en medio de las polémicas de los medios por su radical cambio de estilo y liberación personal, fue captada con un top de color rojo con la imagen de Mickey. Esto despertó muchas críticas por parte de los sectores más conservadores.

Miley Cyrus & Mickey Mouse a lo largo de los años ❤️ pic.twitter.com/DksirAr4G7— Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) August 16, 2023

En este sentido, muchos 'smilers' piensan que el vídeo musical de "I Used to Be Young" podría abordar directamente su relación con Disney actualmente, ya sea para bien, para mal o de manera neutral.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de la canción; sin embargo, en redes sociales circula lo que podría la letra del coro: “Sé que solía estar loca. Sé que solía ser divertida. Dices que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven”.