Miley Cyrus adopta perro abandonado y enternece a seguidores

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus provocó el enternecimiento de muchos de sus fanáticos al darse a conocer que la cantante había adoptado a un perrito abandonado.

Se trata de un bulldog que había estado deambulando por Fresno, CA en abril hasta llegar a una estación de bomberos donde estuvo alrededor que una semana. El perro estaba infestado de pulgas y deshidratado.

Un familiar de uno de los bomberos accedió a criar al bulldog, y desde ese momento su vida comenzó a cambiar. Finalmente, el perro fue entregado a The Wagmor Hotel and Pet Spa en L.A., donde la organización dio al perro en adopción.

Aquí es cuando entra Miley a la historia, pues fue ella quien decidió darle una familia y un hogar al perro. Cabe señalar que la famosa ha apoyado a Wagmor en el pasado.

"Este perro no se aparta de mi lado. No sé cómo podría no tenerla”, escribió Miley en un mensaje al dueño de Wagmor según información de TMZ.