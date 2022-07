Miguel Martínez lamenta el asesinato de su prima Massiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue desde la mañana del lunes que circulaba la noticia del asesinato de Massiel, la joven doctora y madre soltera que daba sus servicios en la sierra de Chihuahua y a la que mataron fuera de su domicilio a balazos.

Además, se dio a conocer que Massiel era también prima del actor y cantante Miguel Martínez, quien demostró estar muy afectado por la pérdida de él y su familia. A través de redes sociales habló sobre la tragedia y mencionó sentirse devastado por la muerte de su prima, a quien llamó como su "linda doctora".

Me duele en el alma esto, a veces cuando no nos pasan las cosas en primera persona no te das cuenta de lo que vivimos en el día a día", escribió en una de sus historias de Instagram.