Miguel Inzunza encontró la verdadera felicidad en la pandemia

Después de que el mundo se detuvo por la pandemia, el cantautor Miguel Inzunza aseguró haber encontrado el significado de la verdadera felicidad, la cual pasaba desapercibida por el ajetreo de la cotidianidad, y espera que todas las personas puedan hacer lo mismo.

"En este tiempo descubrí cuál es la verdadera configuración de la felicidad porque estábamos tan inmersos en la productividad en un mundo acelerado, que no nos dábamos cuenta que, nos estábamos desangrando existencialmente y la felicidad puede ser una cosa muchísimo más concreta y en el momento que nos quitaron esa movilidad, te hace reflexionar cuales son las verdaderas cosas que te hacen feliz en la vida y a veces son muy simples.

"Que te quiten la oportunidad de ver a las personas que realmente quieres te puede meter en una encrucijada fuerte de la vida y eso nos obliga a revalorar todas las cosas que no nos dábamos cuenta, que esa alegría y esa felicidad estaba ahí. Yo siento alegría, por ejemplo, en algunas fotografías que encontré cuando me puse a ver el álbum de recuerdos en esta pandemia. Ahí estaba la felicidad y yo no la había visto", declaró el músico.

Además de la reflexión, comenta que pudo aprovechar el tiempo para seguir creando música.

"Los músicos tenemos una ventaja y una desventaja, una es que no tenemos horarios esa es una ventaja y una desventaja también. Nosotros somos personas que siempre estamos trabajando porque la mente del músico y del creador en general siempre está observando su entorno; así que esto nos permitió; a muchos ser más consistentes y creativos en estos tiempos", señaló.

"Para muchos nos ha servido para reconectarnos, hemos estado trabajando en casa haciendo canciones y reflexionando y preparándonos. A mí (la pandemia) me tiene más conectado conmigo mismo que en otras épocas y esto francamente siempre deriva en la tarea de nuestro oficio de escribir canciones".

Por otro lado, resalta la importancia del arte en los tiempos más difíciles, señala que puede ayudar a superar una crisis y sobre todo permite una reconexión interna, que invita a la reflexión.

"Dicen que el arte es el espejo con el que se mira la humanidad. Creo que las artes en este momento son muy necesarias y muy útiles porque tanto la música que reflexiona sobre estos tiempos nos ayuda mucho a tener una brújula de cuáles son las cosas importantes en nuestra vida y también nos ayuda reconectar con nuestro ser emocional que es tan necesario para poder seguir adelante en una encrucijada tan compleja", expresó Inzunza.

Por el momento, el cantante quiere compartir su felicidad a través de un concierto streaming que se transmitirá el próximo 30 de abril a las 20:30 horas, por E-ticket, dentro del marco de las Bohemias de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

"Estamos preparando algo muy interesante, y estamos emulando y evocando el espíritu de esas bohemias que nosotros vivimos a veces como parte de la amistad con los amigos cantautores, con canciones de autores que uno tiene esa conexión existencial y de historia, estamos muy emocionados de hacer este concierto", dijo sobre el evento.