Miguel Herrán comparte foto semidesnudo y enloquece a sus seguidores

MADRID, España.- Miguel Herrán, mejor conocido por su participación en las series de ‘Elite’ y ‘La Casa de Papel’, sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía sugerente.

En la imagen, que se compartió la mañana del pasado martes, se ve al joven actor posando frente a un espejo mientras se toma una selfie. Pero el detalle no termina ahí, pues en la foto sale semidesnudo, además muestra gran parte de su gluten.

Esto hizo emocionar a sus fanáticos y fanáticas, quienes no dudaron en poner sus halagos en la sección de comentarios, sumando alrededor de 60 mil textos y más de 2 millones de likes.

Cabe señalar que hace solo unos días, Herrán compartió con sus seguidores un mensaje en el que explicó cómo se sentía con su cuerpo y ante las críticas.

“Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no les gusta. Esta foto es para mi.. para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás”, expresó.

A pesar de la polémica, el joven parece que lleva buen paso en su carrera, pues a sus 24 años ya ganó un Premio Goya al mejor actor revelación en el año 2016.