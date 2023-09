Miguel Bosé se molesta con la prensa por cuestionarlo de no abandonar México luego de ser asaltado

Ciudad de México.- Miguel Bosé estalló contra la prensa de España tras los cuestionamientos sobre quedarse en México tras ser víctima de la delincuencia.

El cantante reapareció públicamente en España después del episodio de terror que vivió el pasado mes de agosto, cuando un grupo de 10 hombres ingresó a su domicilio en México para cometer un atraco.

A casi tres semanas del lamentable incidente en el que también se vieron involucrados sus hijos Tadeo y Diego, el intérprete de “Amante bandido” acudió a la presentación de su documental “Bosé renacido” en el Festival de Televisión de Vitoria.

Miguel Bosé

Encontronazo con la prensa

Sin embargo, el artista de 67 años tuvo un encontronazo con los medios de comunicación que le mencionaron la posibilidad de volver a España tras la mala experiencia que vivió en la capital azteca.

“¿Qué te ata a México?”, fue la interrogante a la que Bosé no dudó en responder visiblemente molesto. “Me parece que esta pregunta rezuma maldad”, dijo el autor de temas como “Morena Mía” y “Aire”.

Pero el mal momento no terminó ahí, pues Miguel agregó: “a ver chica apréndete mi Instagram, les falta, a ver, tu profesión es la información y para informar hay que estar informada, entonces si te lees mi Instagram, esa pregunta no hubiese tenido lugar”.

Refrenda su amor por México

Y para subrayar su decisión con respecto a continuar su vida en México, Bosé sentenció: “Desde hace tiempo México es un país hospitalario, que amo, es mi segunda patria, me adoran, me quieren mucho, es una cosa muy desgraciada, terrible aventura, que le pasa a tantísima gente, pero no allá, aquí, y aquí mucho más”.

Es así como el cantante volvió a dejar en claro que por el momento no está dentro de sus planes abandonar el país azteca, sobre todo por petición de sus hijos, quienes, de acuerdo con su mensaje en redes sociales, le pidieron no mudarse pese al grave incidente.