Miguel Ángel Silvestre reacciona sobre comentario de Ricky Martín

Ciudad de México.- Miguel Ángel Silvestre reaccionó a los comentarios de Ricky Martin en una publicación de redes sociales donde alabó el encanto del español.

El artista posó en la porta de Esquire y el Ricky no se pudo resistir a comentar sobre su aspecto, al que se refirió como “Guapura ������”. Acción que Silvestre no pasó desapercibida.

En su paso por la alfombra roja de la serie Los Enviados, Miguel Ángel expresó la emoción que le generó dicho mensaje de Ricky.

Con mucho orgullo, igual viniendo en este caso de Ricky Martin, que yo también le pongo que él sí que es una preciosidad. Lo escucho desde que soy muy pequeño y luego he tenido la suerte de conocerlo, es un hombre hermoso en todos los sentidos y me siento muy halagado”

Crédito con amigos

Por otra parte, Silvestre también confesó lo feliz que se siente de poder convivir con varios de sus colegas, como es el caso de Poncho Herrera, con quien compartió créditos en la serie Sense8.

“Sí, sigo en contacto, de hecho, estuve con él hace poco, hará un mes, tuve la suerte de estar con él y compartir un momentito y estuve muy a gusto la verdad, es una suerte poder tener el cariño de gente de otros países que no son el tuyo, y en mi caso viajar a México y sentirme como en casa precisamente por lo que me cuida la gente y el cariño que recibo”, contó.

Por último, el artista de 41 años reaccionó con una carcajada, pero no descartó incursionar en las plataformas que se dedican a vender fotos íntimas.

“No, no lo he pensado, hablaré con mi madre a ver qué opina. Mi madre me dirá que mientras todo lo haga con autenticidad, todo le parece bien”, dijo al respecto.