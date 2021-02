“Mientras estaba en coma, podía salir de su cuerpo”: Leo García asegura que ha tenido experiencias paranormales con Gustavo Cerati 

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi siete años de su muerte, Gustavo Cerati es recordado con mucho cariño por uno de sus amigos entrañable, Leo García, quien aseguró para un medio argentino que ha tenido experiencias paranormales con el cantante, incluso antes de que él muriera en 2014.

Leo García es un cantante de origen argentino que fue colaborador y amigo de Gustavo Cerati, vocalista y fundador del exitoso grupo de rock Soda Stereo, considerado por muchos como el grupo más importante en la historia del rock en español.

De acuerdo a lo publicado por el portal Infobae, en una entrevista para el canal argentino KZO, Leo García le platicó al presentador Tomás Dente que después de que falleció el intérprete de “Persiana Americana”, éste intentó comunicarse con él a través de apagones de luz y sintió su presencia varias veces.

Sí pasa, aparece mucho en mis sueños. Tengo un muñeco de él que me hizo mi sobrina que es artista. Es un muñeco de Gustavo Cerati, es como un santo que tengo y pasan cosas. Yo había armado como un altar en el momento de la pandemia. Dije: ‘Le voy a prender velas a Gustavo’. Cuando lo saqué se cortó la luz”, dijo.

El cantante detalló que estaba en compañía de un amigo, quien le estaba ayudando a hacer arreglos en una casa que tenía prácticamente abandonada, y no había podido ir a señora de la limpieza, cuando cree que su amigo Gustavo Cerati se comunicó con él.

“Cuando lo desarmamos (al altar) se cortó la luz como si hubiesen saltado los tapones, pero no era en el edificio, era en el departamento. Yo le dije: ‘Che, vos sabés que sacamos el altar de Gustavo y se cortó la luz por esto’. Lo volví a poner y volvió la luz”, afirmó.

El cantante destacó que tuvo otra experiencia paranormal con Cerati, específicamente con una lámpara que le había regalado Lilian, la madre de Gustavo, la cual se prendía y se apagaba todo el tiempo.

“Dicen que los seres que están en el plano no físico, es el modo que tienen para expresarse, con las luces”, externó.



Estando en el hospital

Leo García recordó una de las veces que Gustavo Cerati seguía vivo, pero estaba en coma y no podía moverse, por lo que lo sentaron en una silla y al ingresar al cuarto de hospital y ver a su amigo, se derrumbó ante sus pies, pero recibió una señal de él.

“Yo hice algo que él no quería: Me arrodille ante él, me abracé a sus piernas y me largué a llorar. Sentí que me estaba acariciando la espalda muy fuertemente. Mientras estaba en coma, podía salir de su cuerpo. No podía mover el cuerpo, pero yo siento que él estuvo poniendo toda su fuerza ahí, los aparatos que estaban alrededor empezaron a sonar para llamar a la enfermera. Ahí entendí que él no quería que llorara”, dijo.

Finalmente Leo García piensa que Cerati decidió irse de ese modo y a pesar de que estaba muy delicado, el roquero luchó con todas sus fuerzas pero no logró sobrevivir.

El 15 de mayo de 2010, después de un concierto que ofreció en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati fue hospitalizado a causa de un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que tuvo ser intervenido quirúrgicamente.

Fue trasladado a Argentina y después de estar cuatro años en coma, el 4 de septiembre de 2014 fue declarado sin vida y su muerte fue anunciada en la cuenta oficial de Twitter del cantante.