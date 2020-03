Mick Jagger regresa a la actuación después de casi 20 años

ESTADOS UNIDOS.- Mick Jagger, vocalista de Rolling Stones, volverá a actuar por primera vez, después de casi 20 años, en la nueva película, "The Burnt Orange Heresy".

En la película, que Sony Pictures Classics lanzará el viernes, Jagger coprotagoniza junto a Claes Bang y Elizabeth Debicki como una coleccionista de arte diabólico que convence astutamente a un periodista de arte para que use una rara entrevista con un artista solitario como una oportunidad para robar una de sus pinturas. Es la primera película de Jagger desde "The Man From Elysian Fields" de 2001. Y, dice, podría ser el último.

“Desearía haber actuado mucho más. Acabo de hacer fragmentos aquí y allá cada vez que he podido ", señaló Jagger en una entrevista por teléfono según información de Fox News.

Cabe señalar que Jagger ha forjado una carrera intermitente pero aventurera en el cine. Ha favorecido a más cineastas experimentales, trabajando con Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg y Werner Herzog. Actuando un poco menos que David Bowie pero más que Bob Dylan, la carrera cinematográfica de Jagger ha sido constantemente intrépida.

"Siempre me gustó la idea", dice Jagger, hablando por teléfono desde Francia, sobre la actuación. “Disfruto el cambio de ritmo y el cambio de enfoque de su desempeño. Cuando estoy actuando en estos días, es principalmente en lugares muy grandes frente a mucha gente, mientras que cuando estás en un set pequeño, estás actuando de manera mucho más sutil y no con gestos tan elaborados. Realmente tienes que atenuarlo”.

Cuando Capotondi se reunió por primera vez con Jagger en Londres para discutir el papel, la humildad de la estrella de rock lo sorprendió. "Él dijo:" Mira, no he hecho esto en 20 años. Podría estar oxidado ", recordó Capotondi.