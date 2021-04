Michelle Vieth: Vomita en vivo en programa matutino

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Michelle Vieth regresó triunfante a Televisa después de una larga temporada en TV Azteca, en esta ocasión se integró al programa "Hoy" para participar en el reality "Las estrellas bailan en Hoy", pero ya tuvo su primer momento vergonzoso al vomitar en pleno ensayo.

Fue el mismo programa quien compartió las imágenes de Michelle Vieth vomitando y de ahí comenzó a circular el rumor de un posible embarazo.

Durante la emisión de "Las estrellas bailan en Hoy" uno de los momentos que más llamó la atención fue el ensayo de Michelle Vieth en donde pasó un incómodo momento.

De la mano de su pareja Emir Pabón, Michelle confesó sentirse tan nerviosa de la competencia que incluso, tuvo que salirse a medio ensayo para vomitar. Tal parece que Michelle fue citada desde las 7 de la mañana así que con el estómago vacío y los nervios pudieron ser la causa de su desagradable accidente.

Tras esto, junto a su compañero de reality Emir Pabón, Michelle Vieth explicó qué fue lo que pasó y por qué le ganó el estómago en pleno ensayo.

"Se me revolvió el estómago y pues empezamos con mucha fuerza. Y pues cuando le hice así dije, ´¡híjole, ahí ve voy!´ y me fui corriendo. (...) Sí me cuesta muchísimo porque no puedo respirar igual y obviamente por eso como que me hiperventilo y pues hoy me tocó".