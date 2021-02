Michelle Salas revela como va su recuperación después de accidente en la nieve

EUU.- Hace unos días se dio a conocer que Michelle Salas mientras estaba esquiando en Vail, Colorado sufrió una aparatoso accidente, en el que se rompió el ligamento cruzado de rodilla y tuvo que poner un alto a sus vacaciones, para poder acudir a un hospital y ser atendida a tiempo.

La modelo de 31 años agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño que recibió en estos días que han sido tan difíciles, reveló que tiene mucha esperanza de volver más fuerte que nunca.

La hija de Luis Miguel agregó que el proceso de esta recuperación va ser duro y largo, a pesar de portarse optimista, aceptó que será un poco difícil por que es una persona que le encanta estar haciendo ejercicio y esto lo va tener que detener por un tiempo.

¡Hola familia! Los saludo, siento que hace mucho no aparezco por aquí y sí, hace mucho que no aparezco por aquí, obviamente, con el tema del accidente he estado un poco como, pues no sé, como mentalizándome de ver el lado positivo. He avanzado bastante bien, ya estoy un poco menos hinchada, pero bueno, eso no quita que me tengan que operar, he empezado a hacer los ejercicios que me dijeron, tengo que hacer, para prepararme”, comentó Michelle.