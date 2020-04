Michelle Salas no niega haber felicitado a Luis Miguel en su cumpleaños

A pocos días de que Luis Miguel celebrara su cumpleaños 50 y que Michelle Salas recibiera fuertes críticas por parte de las seguidoras del cantante debido a que no felicitó públicamente al “Sol”, es la primogénita del cantante quien decidió hablar del tema y dejar en duda la relación que actualmente mantiene con él.

Durante la entrevista virtual para el programa Sal y Pimienta, la también hija de Stephanie Salas fue cuestionada por los ataques que recibió en redes sociales el día del cumpleaños de Luis Miguel y así respondió

“Lo que pasa en casa, pasa en casa… muchas veces en mi familia estamos expuestos a este tema del rollo público y de que estamos siempre en el ojo del huracán, y etcétera, y como que muchas veces siento, y no es enojo, simplemente es como un sentimiento de decir bueno, a ver, una cosa es la vida pública y otra cosa es lo que pasa en mi casa”.

Acto seguido, Michelle dejó la duda al respecto de su felicitación de cumpleaños para Luis Miguel.

El hecho de que a lo mejor haya sido cumpleaños de mi papá, quién quita que yo lo haya felicitado a él y no lo haya posteado porque quiero que todo mundo ponga like a la foto, (…) pero me molesta el hecho de que todo mundo piense que tienes que hacerlo (público)”.