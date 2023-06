Michelle Salas habla del peso de ser hija de dos famosos

Ciudad de México.- Michelle Salas ha vuelto a la capital azteca en medio de la euforia y controversia generada por la venta de boletos para los conciertos de su padre, Luis Miguel, en México.

En su visita, la joven no hizo comentarios sobre su famoso progenitor, en cambio, se enfocó en vender parte de su ropa con el objetivo de apoyar a organizaciones que luchan por erradicar la violencia contra las mujeres.

Durante su encuentro con los reporteros, Salas aprovechó para hablar sobre su compromiso matrimonial reciente con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados.

"Sí, estoy enamorada. El amor es la fuerza máxima. Estoy muy contenta de estar enamorada y también de amar mi trabajo. Amo lo que hago, y gracias a Dios encontré la oportunidad de mezclar todas las cosas que me gustan: moda, escribir, fotografía. Siempre digo que no soy actriz, pero lo soy en la vida real", manifestó.

Cuando se le preguntó si le ha sido difícil destacar en el mundo del entretenimiento debido a ser conocida como "la hija de", Michelle confesó:

Nunca estoy peleada con mi familia ni con mi apellido. Es como un arma de doble filo. Me ha ayudado en muchas cosas, pero también he tenido que demostrar aún más, viniendo de una familia tan importante. No diría que es complicado, pero lleva tiempo adaptarse y crear un nombre. Llevo 12 años haciendo esto y algo he hecho bien".