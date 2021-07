Michelle Salas camina de blanco para su primera vez en Festival de Cannes

FRANCIA.- Radiante lució Michelle Salas en su primer desfile por la pasarela del Festival de Cannes, cumpliendo así una meta más como fashionista, al recibir la invitación para caminar por la pasarela más famosa de la Riviera Francesa.

Con elegancia y un estilo estilo impecable, la mexicana puso en alto el nombre de su país al ser una de las invitadas del estreno de la película "Tout S'est Bien Passé", donde también desfilaron famosas como Candice Swanepoel o Diane Kruger.

Aunque Michelle, de 32 años, demostró su discreción al mantener en secreto este especial momento, unas horas antes contó la emoción que sentía y tuvo un guiño con sus seguidores en redes sociales, donde permitió entrever detalles de la preparación para su look.

"Llegó la hora de la verdad. Les tengo que contar por qué estoy en Cannes. No están entendiendo lo emocionada, lo nerviosa y lo que, no me lo puedo creer. La razón es porque, esta tarde voy a estar de la mano de Pronovias, marca con la que he trabajado desde el 2016, básicamente representándolos en la alfombra roja de hoy. No sé qué decir... Estoy muy emocionada. Es mi primera vez en el festival y no podría estar más contenta", confesó en sus historias de Instagram.

Luego de su preparación, la hija de la actriz Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel, llegó a la red carpet del festival para demostrar que siempre es una buena opción vestir de blanco, cuando se desea modelar un vestido largo, con escote en V pronunciado y acentuado con holanes en los hombros que, al igual que la cauda de más de un metro de largo de este look, elevaron el dramatismo y lujo de la pieza, todo de una manera elegante y discreta.

Con el cabello recogido en un chongo alto con detalles modernos hizo que sus aretes largos de Bvlgari sobresalieran al máximo. El maquillaje siguió la misma linea minimalista del atuendo, resaltando principalmente su mirada y labios, pero con bastante sutileza.

Una retaguardia de impacto

Pero si el vestido no impactara suficiente al frente, la espalda no se quedó atrás al tener una sutil linea de botones forrados de blanco que parecían flotar desde el cuello hasta la espalda baja de la influencer.

Como una profesional se deslizó a lo largo de la pasarela, para después con singular cuidado subir los escalones que la acercarían al recinto. "No están entendiendo. Estoy muy, muy, muy emocionada. No les digo más, básicamente hoy es el gran día. Estoy con los nervios de punta. ¡Deséenme suerte!", agregó en los videos que publicó en sus redes.

A través de sus cuentas oficiales la influencer compartió con sus seguidores un guiño de lo que sería su outfit para esta gran noche.

Como parte de su look tan especial, Michelle compartió en sus historias de Instagram parte del proceso para lograr su imagen de esta noche.

La influencer siempre comparte cada momento en su vida en sus redes... y éste no podía ser la excepción, por lo que subió una serie de fotos de su gran día, impresionando con una en la que aparece posando en las conocidas escaleras del festival, revelando a detalle el diseño y los detalles del vestido, manteniendo una gran sonrisa en todo momento.