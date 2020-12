Michelle Rodríguez se roba suspiros y despierta reacciones con sus sensuales fotos

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Rodríguez es una actriz mexicana que ha consolidado su carrera en los escenarios, principalmente en la TV, stand up y teatro musical. Su personalidad cómica y talento arrollador ha resaltado en producciones como Amores Verdaderos, 40 y 20, Me caigo de risa o Los Miserables, pero que en esta ocasión sorprendió a todos sus seguidores al mostrar un lado que muy pocas veces había dejado ver: recostada sobre una cama y en lencería.

La actriz dejó atrás los complejos y se empoderó, mostrando su lado más sensual gracias a una de las jueces del reality show La Mas Draga. La joven se posando de una manera sexy en una cama acojinada de color rosa y dejando ver sus seguridad ante la cámara.

Asi Michelle lució en lencería negra, guantes de seda y una imponente flor roja que enmarca su rostro y deja caer una estilizada cabellera, logrando un perfecto retrato de estilo boudoir.

Según la presentadora de La culpa la tiene la Malinche fue convencida gracias a la visión de Letal, quien le hizo un poderoso comentario: “Eres hermosa y quiero mostrarte cómo te veo yo”.

Michelle compartió las instantáneas

Rodríguez fue quien compartió las imágenes acompañadas de un pensamiento de agradecimiento y una frase de una canción de Thalía.

En sus historias de Instagram destacó que esta sesión de fotos le gustó mucho: “Está padre, porque dice que luego las mujeres no nos arriesgamos a hacer esas cosas. Si no la han visto, denle mucho amor”.

La maquillista, por su parte, también dedicó un mensaje de afecto hacia su amiga. “Mi amor, para mí es un honor estar a tu lado, eres una hermosa ¡gracias! por ser una mujer letal y enseñarme con tu ejemplo que el verdadero amor es el que se debe de tener una misma y sentirse muy orgullosa de quienes somos, eres un gran ejemplo. Te ama y admira, Letal”.

Ambas fotografías provocaron las reacciones de los seguidores de Michelle Rodríguez. Hasta el momento cuentan con más de 150,123 Me gusta y varios comentarios entre los que resaltaron los de Regina Blandón, Biby Gaytán, Maite Perroni, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

La mayoría de las famosas compartieron emoticones de corazónes y flamas, pero fueron las conductoras de Hoy quienes más sobresalieron con sus halagos.

Las imágenes de Michelle Rodríguez son un mensaje de autoaceptación que ella misma ha promovido desde el inicio de su carrera.

“Hay que aprender a amar lo que hay. A valorar lo que tenemos, lo que somos, lo que representamos, lo que queremos ser. Hay de pronto muchas discuciones sobre el body positive, que es que tú veas tu cuerpo y lo ames tal cual es, pero si quieres que mejore por salud o aspecto se haga desde el amor”, resaltó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Yo siempre he sido gordita, cuido mi alimentación, he bajado de peso, he subido de peso, como todos. Y también hay muchas cosas que no todo es la alimentación porque también hay unas heridas bien grandes que tienes ahí adentro y en algunos se reflejan en el peso, en otros en la caída del cabello, o sea todos somos un cúmulo de emociones”, explicó en la misma conversación publicada en el canal de YouTube de la periodista mexicana.