Michelle Rodríguez "cotorrea" con sus amigos en "Encántame de noche"

Antes de que iniciara la cuarentena era muy común ver a Michelle Rodríguez corriendo de un foro de televisión a un teatro, o de un rodaje a una función de stand up. Su actividad en distintos escenarios no ha cambiado en tres meses de confinamiento, porque la actriz realiza diversas propuestas de entretenimiento, como el show "Encántame de noche", que estrenará el 4 de julio a las 19 horas.

"Gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir trabajando, de seguir generando, de seguir creando. Creo que mantenerte activo te pone de buenas. Estoy siempre buscando qué hacer, cómo mantenerme activa y sobre todo entretenida, porque cuando los proyectos hacen que el corazón me brinque, me emocionó y quiero hacerlo", dijo Rodríguez, quien da vida a Mamá Morton en el musical "Chicago".

Ser propositiva es parte de su personalidad. Ante el cierre indefinido de espacios donde ella llega a presentar sus rutinas de comedia, decidió juntarse con algunos colegas y realizar este proyecto.

"Decidimos juntarnos Jerry Velázquez, Manu Nna, Ray Contreras y yo para ofrecer algo más que un show de stand up, algo más que un live de los que hemos estado haciendo. Este es un formato de un show de variedades en el que los cuatro estaremos conduciendo. Vamos a jugar al Tik Tok, al karaoke, al lip sync; Manu Nna escribió una telenovela y también vamos a estar haciendo un poco de actuación. Es 'cotorrear' entre nosotros, que la gente se sienta entretenida, que sienta que está ahí con nosotros”.

En el programa tendrá dos invitados y uno de ellos es el actor y conductor Faisy. Por el momento esta será la única presentación, ya que prefieren ver la reacción del público y si hay buena respuesta seguirán presentando este programa cada semana.

"De alguna manera tiene su preproducción porque la telenovela se escribió, se buscaron los tik toks porque hay que recrearlos, hay que jugar con los invitados, nada a lo que no estemos acostumbrados. Creo que eso refuerza nuestra parte creativa".

Rodríguez asegura que esta nueva modalidad nunca se va a comparar a presentarse en vivo, pero también ha ido entendiendo cómo deben ser los montajes en esta nueva modalidad.

"No quisimos hacer un show de stand up, porque el retraso en la transmisión es algo que nos complica y el ritmo no es el mismo, necesitamos la interacción con el público. Ya encontraremos la manera de hacerlo en línea o buscar alternativa. Nada se compara con la experiencia en vivo, pero hay que seguirla extrañando para cuando vuelva todas corramos hacia ella".

En "Encántame de noche" abordarán características del confinamiento, como la manera en que se desarrollan las reuniones en Zoom, la revolución de Tik Tok en el entretenimiento de las personas y cómo es ahora jugar con los amigos.

Los standuperos han planeado esta presentación para 60 minutos de transmisión, pero puede ser un poco más dependiendo de su espontaneidad porque se trata de algo en vivo.

"Hemos estado aprendiendo todos los días algo nuevo., esta es ya una gran experiencia porque nos hemos aventurado a hacer un show desde casa. Juntos pero separados es raro, pero vamos aprendiendo entre todos".

Los accesos para la función de este sábado se pueden conseguir a través de Boletia. Además cuenta con la opción de adquirir un pase para un after party.