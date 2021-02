Michelle Renaud y Danilo Carrera se despiden de las grabaciones de 'Quererlo Todo'

Ciudad de México.- A casi un mes de anunciar su ruptura sentimental, Michelle Renaud y Danilo Carrera finalizaron su participación en la telenovela “Quererlo Todo”.

En entrevista para el programa Hoy, la ex pareja confesó la tristeza que les embarga al concluir este melodrama. “Me da mucha tristeza decir ‘ya va a acabar’… ¿verdad que no queremos?”, a lo que Danilo agregó: “no, no queremos”.

Ante el comentario de que terminaron bien el proyecto, aunque ya no son pareja, Renaud dijo: “es que nosotros nunca hemos sido como las personas normales, las etiquetas son lo que la gente usa, nosotros nos queremos mucho sin importar qué tipo de relación tengamos. Siempre lo he dicho, es el mejor compañero del mundo”.

Posteriormente, la actriz manifestó su deseo de volver a colaborar con su ex pareja. “Ayer le dije ‘¡ay, no!, ¿a ver cuándo nos vuelve a tocar juntos?, va a pasar muchísimo’, espero que no”.

Finalmente, Danilo subrayó que entre ellos sigue existiendo un gran cariño. “Yo creo que hay muchísimo amor ¿no?... y admiración”.

Ante estas declaraciones algunos de sus seguidores siguen preguntándose por qué decidieron poner punto final a su romance en la vida real y otros esperan que con el paso de los días los actores se extrañen y retomen su noviazgo. ¿Creen que esto pasará?