Michelle Renaud todavía no admite amorío con Osvaldo Benavides

Ciudad de México.- Recientemente Michelle Renaud ha dado de qué hablar debido a su relación con el actor Osvaldo Benavides, después de que salieran a relucir unas imágenes en donde se les podía ver de forma romántica.

Aunque la actriz no quiso dar explicaciones sobre su vida privada a la prensa en la presentación del show Disney on Ice.

Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, yo tengo amigos, tengo amigas, tengo familia y tengo mis propias historias que no tengo que compartir con nadie”

Dijo Michelle a las primeras preguntas de los periodistas.

Evade relación

Debido a la insistencia de los reporteros respecto a la supuesta relación que tiene con Benavides, Renaud relató: “Hicimos una película juntos, un proyecto súper padre, pero si me pongo a hablar de todos mis conocidos, de todos mis amigos, no voy a acabar nunca”.

No obstante, la intérprete comentó que pese a vivir algunos fracasos en el amor, ella sigue dispuesta a confiar y volver a creer. “Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi hijo, yo siempre voy a estar abierta al amor”.

Se le resbala

De la misma forma, la artista aseguró que no le afecta lo que digan los medios de comunicación sobre su vida sentimental, e incluso se refirió al rumor de su posible embarazo.

“Me encanta que si ponen, están suponiendo, yo no estoy enamorada, de pronto yo digo ‘¿de dónde sacan esto?’, ¡qué loco!, pero me da igual. También se decía que estaba yo embarazada y yo digo ‘¿cuándo nacerá ese bebé?’, y luego que dicen que ya estoy planeando bebé y yo ‘¿cuándo?, ¿con quién?’, no, me da risa, me da completamente igual”, manifestó.

Finalmente, Michelle Renaud se negó a brindar detalles del proceso legal que mantiene con el padre de su hijo Marcelo por la custodia y manutención del menor.

“De eso no voy a hablar nada, hay temas que no se hablan porque nada más nos incumben a nosotros, de pronto hacer público lo que es privado, me parece absurdo”, aseveró.