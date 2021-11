¿Michelle Renaud tiene una "cita" con Montserrat Oliver?

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud actualmente ha estado en vuelta en polémicas desde que se dio a conocer su separación con Danilo Carrera con quien ya había retomado la relación y aparentemente se veían muy enamorados.

Sin embargo hace unos días el actor dejó en claro para los medios de comunicación que se encontraba soltero y que aun así le brindaba lo mejor a su expareja, porque al final es una gran mujer.

Entre medio de todos los rumores, hace unas horas Michelle compartió un video en el que aparece en una comida a lado de Montserrat Oliver, por supuesto los usuarios quedaron “sorprendidos”.

En la imagen se puede ver a la reconocida conductora disfrutando de un postre, mientras que en el lugar de Michelle sólo se puede ver una copa de vino, además la actriz aprovechó para hacerle un cumplido.

Vean que bella @montserrat33” escribió la actriz.

Aparentemente la actriz mantiene una linda amistad con Montserrat y seguramente se reunieron para poder pasar un rato agradable entre amigas, sobre todo por estos momentos que está viviendo Renaud.

Y es que en los últimos días la actriz también ha ido compartiendo en sus historias de Instagram algunas fotografías que pudieran tomarse como “indirectas” para su exnovio, como una de la más recientes: “Tu relación de pareja debe hacerte sentido a ti no a todo el mundo, es un proyecto comunitario”.

¿Por qué terminaron Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Fue por medio de un en vivo en el que realizó la pareja quisieron ser honestos con sus seguidores y revelaron las razones de porque decidieron terminar con su noviazgo a pesar del todo el amor que se tienen.

Michelle declaró que ella desearía volver a ser mamá pronto, situación con la que el actor no concuerda del todo, porque a pesar de que desea ser papá es algo que no quiere hacer pronto, cada uno tienen sueños distintos que no han coincidido en lo más importante.