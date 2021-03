Michelle Renaud se retira implantes y envía fuerte mensaje a las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud ha hablado en varias ocasiones sobre las cirugías estéticas que se hizo y la presión que sintió cuando debutó en televisión, de hecho, hace algunos meses reveló que cuando logró conseguir su primer protagónico le pidieron que se aumentara el busto, pero tras sufrir varios problemas de salud optó por quitárselos, y ahora se siente más segura que nunca.

Y es que la actriz reveló que aprendió a aceptarse tal y como es y prueba de ello es el poderoso mensaje que compartió en su perfil oficial de Instagram, mismo que acompañó con una fotografía de ella portando un bikini.

“Como te sientes por dentro, te ves por fuera. El día que yo acepté mi cuerpo tal y como es, con lo que otros pueden ver como defectos (planes, estrías, piernas delgadas, etc) les juro que ese día me di cuenta que tengo un ‘cuerpazo’. Nunca me había sentido tan segura de mi misma que cuando me quite los implantes y los juicios”, escribió en la primera parte del texto.