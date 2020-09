Michelle Renaud revela que su hijo de tres años es vegano y no come dulces

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud decidió abrir un poco más la intimidad de su vida privada a sus tres millones de seguidores en Instagram, y reveló la forma en que ha criado a su hijo Marcelo, de tres años de edad.



La actriz de telenovelas como “Pasión y poder”, “La sombra del pasado” y “La reina soy yo” compartió en la red social algunos hábitos de su pequeño, entre ellos, que no come dulces.



Aquí todo el mundo me dice ‘pobre de tu hijo’ en mi experiencia con eso, Marcelo no necesita los dulces, él sabe que no son buenos y si llega a comer es uno cada mil años y temprano, los beneficios son que no hace berrinches nunca”, dijo Michelle.



“El azúcar que funciona como droga en su cuerpo es lo que hace que se aceleren y se pongan intensos y en el bajón se pongan de berrinche. Él sabe a sus 3 años cuidar su cuerpo y comer cosas que lo nutran y lo hagan más feliz”.



Algo que llamó mucho la atención de los internautas es que, según Michelle, su hijo de tres años es vegano al igual que ella.



“Mi hijo es vegano lo cual yo creo es lo que hace que sea un niño tan despierto y consciente (porque su cuerpo siempre recibe alimentos benéficos y no toxinas y procesados que lo pongan a trabajar en una digestión más pesada) eso no me consta, pero mi instinto me dice que la alimentación y estimulación que le doy son la causa de que sea como es”, aseguró.



La actriz también dijo que su hijo tiene un horario para dormir, lo cual considera muy importante para la crianza de un niño.



“El horario es lo mejor que le puede pasar a una mamá, saber que tu hijo a las 7:30pm ya se duerme si o si da una paz tremenda”, comentó.



Marcelo es el único hijo de Michelle, producto de su relación con Josué Alvarado.



Recientemente reveló que su pequeño acaba de debutar como actor en una producción de Danilo Carrera, su novio, que se estrenará próximamente en Las Estrellas.