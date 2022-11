Michelle Renaud revela los beneficios de estar en una tina con hielos

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud en los últimos años se ha convertido en una de las actrices más queridas del espectáculo gracias a su trabajo en la televisión donde se ha podido ganar el cariño del público.

Sin embargo la actriz también se ha caracterizado por ser una mujer muy activa y amante del deporte, es por eso que ha mantenido una figura esbelta y de las más envidiadas, pero también ha descubierto métodos que la han ayudado mentalmente.

Desde hace unos meses que Michelle reveló que se encontraba tomando baños de tina llenos de hielo porque esto le ayudaba a desinflamar sus músculos, pero también para trabajar su mente.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló algunos de los beneficios que ha obtenido gracias a esta actividad, que aunque suele ser complicado al principio vale la pena.

Metete a los HIELOS !!Ser mamá, quitarme los implantes, subir montañas,ser vegana y LOS HIELOS… son lo que más ha beneficiado mi vida y con ella mi salud” se puede leer en la publicación.

La actriz invitó a sus fanáticos a que lo practicaran debido a que en un inico el estar smergido a tan bajas temperaturas permite a frenar los malos pensamientos, creencias y a su vez desafíos personales.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestra de cariño en la publicación: “Michelle eres una de las mujeres más hermosas”, “verte me dan ganas de hacerlo”, “me quedaria tiesa yo”, son algunos de los que se pueden leer.



Danilo Carrera confirma que tiene pareja

Danilo Carrera ha sido muy reservado respecto al terreno amoroso en los meses anteriores, en su encuentro con los medios que ya tiene dueña.



"No es del medio, no tiene nada relacionado con el medio… al final del día es una persona con valores totalmente diferentes, que se dedica a la medicina, que no tiene nada que ver con la actuación y me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe 5 idiomas, es de esas mujeres… no, no es de México” comentó el actor.