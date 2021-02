Michelle Renaud quería hijos; Danilo Carrera no

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud y Danilo Carrera finalmente revelaron el motivo por el cual terminaron abruptamente su romance de dos años.

A pesar de que eran una de las parejas más queridas por el medio, y que su amor era palpable como los protagonistas de “Quererlo todo”, ambos habrían decidido romper en buenos términos luego de descubrir que querían cosas diferentes.

Así lo dijo la actriz en una entrevista para “¡Hola! México”, en el que dejó en claro que aunque sus sentimientos estaban intactos, el motivo de su ruptura sería porque ella quería hijos y él aun no estaba listo.

Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos. Yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo ya pronto… también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos…”, continuó.

La famosa piensa que ella y Danilo ya no están en la misma sincronía que antes, pero espera en un futuro volver a estar juntos.

“En verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, también pienso en 50, 60 años en estar contigo (Danilo) y en algún día poder compartir y cumplir todos los sueños que teníamos…”, lamentó.

“Por mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo… yo quiero ser mamá mañana, y él fue como de ‘no, yo no quiero ser papá’, y para mí fue como muy fuerte el saber ‘no ahorita’, o no sé si no quiera… pero pues de ahí como que surgió la plática y a veces hay que saber tomar decisiones por nosotros”, expresó.

Y el hecho de ya ser madre del pequeño Marcelo, hizo que el instinto maternal de Michelle le pidiera pronto tener otro hijo.

“El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto (de edad), porque pues quiero que sean hermanos, hermanos, si de por sí ya son de diferente papá, que sean hermanos, y si yo me espero a sus tiempos, en 4 años, 5 años, Marcelo va a tener 8, 9 y en realidad ya va a haber mucha separación y para mí eso sí es muy importante…”, enfatizó.