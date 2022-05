Michelle Renaud presume 'cuerpazo' después de someterse a un baño de hielos

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud se ha posicionado como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, con sus distintos protagónicos en las telenovelas.

La actriz en los últimos meses se ha caracterizado por ser una de las más activas en redes sociales donde suele compartir parte de su vida personal como sus pasatiempos o los deportes que suele realizar.

Y es que la artista en distintas ocasiones ha dado a conocer que ha podido subir distintas montañas de una gran altura, pero al terminar de hacer este tipo de ejercicios suele tomar un baño de hielos, con el agua con muy bajas temperaturas.

Y hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer los beneficios que ha tenido mantener esta rutina, porque considera que ha podido bajar esa grasa de más y tonificar sus músculos.

Me gusta mucho mi cuerpo, desde que me meto a los hielos, baje toda la grasa que tenía acumulada, la piel está mejor, bajó la celulitis, me siento más tonificada y feliz, (la felicidad es la que mejor se ve)” escribió la actriz en la publicación.