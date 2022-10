Michelle Renaud manda emotivo mensaje a Matías Novoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana y hace apenas unos días dio a conocer de manera oficial la relación que mantiene con el actor Matías Novoa.

Aunque la actriz llegó a recibir críticas porque supuestamente se “enamora” constantemente de sus compañeros de trabajo, ha dejado en claro lo enamorada que se encuentra de su actual pareja.

Fue por medio de su cuenta de Instagram de Michelle compartió su emoción y todo el amor que siente hacía Matías Novoa quen se ha encargado de cumplir cada uno de sus “sueños”.

La actriz reveló sentirse muy afortunada de por fin formar un hogar con el hombre más “guapo” del mundo, con la persona que en este tiempo le ha enseñado sobre paciencia y con quien al parecer piensa formar una familia.

.Y SII hoy caminando en el jardín de nuestro hogar ( porque ya se siente como un hogar) pensaba “ woooow los sueños si se cumplen, despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amooo, con la persona que tiene un switch mágico para hacerme reír ,que más me enseña y con un amor y paciencia increíble y que además me regalo una familia ¡eeeenorme! Como siempre la soñé.Es más me doy cuenta que mis sueños eran chicos comparados con lo que hoy” comentó la actriz en la publicación.