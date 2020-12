Michelle Renaud explica la situación de su ex, su hija y su nueva pareja Danilo Carrera

ESTADOS UNIDOS.- Michelle Renaud terminó su matrimonio con Josué Alvarado, papá de su hijo Marcelo, en mayo de 2018 y meses después, empezó un romance con el actor ecuatoriano Damilo Carrera, quien desde entonces convive mucho con el niño.

Josué acaba de tener una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de stories, quienes le cuestionaron entre otras cosas, si no le preocupaba que su hijo pase más tiempo con Danilo que con él.

Ante esta pregunta, el empresario respondió: "Marcelo es 50 por ciento papá, 50 por ciento mamá. Ya como cada quien divida y disfrute su tiempo con él, pues cada quien”.

Josué Alvarado respondió a sus seguidores que Marcela comparte tanto tiempo con su padre, como con su madre. Depende de cada quien como usa su tiempo con su hijo.

Josué Alvarado también reveló a sus followers que uno de sus grandes sueños es volver a ser papá. "Alguna vez pensé que no quería dividir mi amor por Marcelo, pero deja que se case y ya... Sí, me gustaría tener otro (hijo)“.

Fue en diciembre del año pasado cuando Michelle Renaud contó las razones por las que se divorció de Josué Alvarado. La actriz de Quererlo todo confesó que tenían una relación tóxica y de codependencia.

"No había tantas broncas, pero cuando nace Marcelo nos damos cuenta que nuestra relación nunca fue la ideal porque éramos una relación muy intensa donde había conflicto amor, conflicto amor, conflicto amor. Éramos codependientes el uno del otro y era una relación muy tóxica”, contó la actriz al programa Hoy.

Josué Alvarado respondió por medio de sus stories todas las dudas de sus seguidores en redes.

Según Michelle, cuando Marcelo nació, tanto ella como Josué hablaron sinceramente sobre su futuro como pareja:

“'Esto no es ambiente familiar, no vamos por el mismo camino, a ti te encanta la fiesta, yo ni siquiera tomo’… pusimos todas las cartas sobre la mesa y dijimos: ‘Si nos quedamos juntos por el bebé, el único que va a sufrir es él, porque va a ver dos papás que ya no (se quieren’, y hoy en día nos llevamos perfecto”, aseguró Michelle Renaud.