Michelle Renaud está muy enamorada y no le importan las críticas

MÉXICO.- Michelle Renaud defiende una vez más su romance con Danilo Carrera y sobre los rumores de que su relación dio inicio cuando ambos estaban casados, la actriz asegura sentirse en paz, niega tales versiones e ignora la enorme cantidad de críticas en su contra.



“De eso yo no opino nada porque estamos enamorados, estamos muy contentos, y la verdad es que en esta vida lo más importante es el amor y con eso me quedo y los mensajes buenos o malos, este… lo agradezco, al final del día son gente que me está dando un tiempo y en esta vida que hablen bien o mal, pero que se hable”.



La actriz, que se casó con el empresario Josue Alvarado en el 2016 y de quién se divorciara dos años más tarde, negó que la razón de su ruptura haya sido una tercera persona, en este caso, Danilo Carrera.



“Yo estoy muy bien parada porque yo sé como estuvo la historia, yo me divorcie y después empecé una nueva relación, pero en realidad las criticas siempre van a existir hagas las cosas bien o mal y lo importante es que yo estoy feliz, estoy muy enamorada”.



Renaud también fue cuestionada sobre si le gustaría que su hijo Marcelo, fruto de su primer matrimonio, le llamara papá a Danilo Carrera, a lo que respondió bastante molesta. “Mi hijo tiene su papá, que ridícula pregunta, el tiene su papá. Mi bebé es lo más hermoso de este planeta y me tiene completamente enamorada”.



Finalmente, la actriz negó que tanto ella como el ecuatoriano hayan querido ocultar su romance de la prensa, asegurando que para ellos simplemente fue dejar que las cosas fluyeran antes de dar a conocer la noticia.