Michelle Renaud enciende las alarmas de boda con Matías Novoa

Ciudad de México.- Michelle Renaud sorprendió a sus seguidores después de compartir una publicación en sus redes que desató rumores de boda con Matías Novoa.

La actriz subió un video en su Instagram donde sale probándose unos vestidos de novia y porta un anillo en el dedo anular con la frase.

This will be an everlasting love (Este será un amor eterno) ���� @rosa_clara”