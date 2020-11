Michelle Renaud desmiente estar contagiada de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud decidió terminar con las especulaciones que surgieron sobre su salud luego de que algunos medios de comunicación revelaran que estaba contagiada de Covid-19.

La protagonista de la telenovela “Quererlo todo” empleó sus redes sociales para desmentir que su salud esté en riesgo; sin embargo, no descartó estar tomando las medidas necesarias para no sufrir los estragos de esta enfermedad.

“Gracias a Dios, en todas las pruebas que se me han hecho, que es la del dedo, la de la nariz está horrible, siempre he salido negativa, estoy negativa y gracias a Dios estamos libre de Covid, pero nos estamos cuidando y tomando todas las medidas de precaución, así que no se preocupen por mí, no tengo Covid”, dijo Renaud.

Como se recordará, desde hace algunos días se encendieron las alarmas con respecto al estado de salud de la también novia de Danilo Carrera, sobre todo porque esto haría que el melodrama antes mencionado detuviera sus grabaciones a pesar de que la novela ya se encuentra al aire.