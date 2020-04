Michelle Renaud confiesa que un productor le pidió que se operara las bubis y nalgas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el programa D-Generaciones de Univisión, Michelle Renaud reveló por qué decidió hacerse cirugías plásticas.

La actriz, quien recientemente decidió retirarse los implantes de senos, confesó que fue un productor el que le exigió operarse las nalgas y los pechos para poder ser protagonista de una novela.

Además, Renaud comentó que ella no desea trabajar con gente que no la acepte tal y como es.

“No quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubis y no, no creo que afecte en nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque ya me siento súper segura de mí misma”, mencionó.

Por otra parte, platicó que fue discriminada por un productor, quien le dijo que estaba muy “cachetona” siendo vegana.

“También un productor me dijo ¿tú eres vegana? Y yo ‘sí’ y preguntó ¿pero comes puras papas o qué?… es que estás bien cachetona, así no me funciona el personaje (…) y le dije mira pues, si no quieres una cachetona, no me estés haciendo perder el tiempo con castings y qué creen, me dio el papel a mí”, agregó.