Michelle Renaud comparte video de Matías Novoa haciendo ejercicio sin camiseta

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud ha destacado en el medio del espectáculo gracias a su trabajo que ha realizado en la televisión pero en más de una ocasión ha sido polémica en relación a su vida sentimental.

Hace un par de semanas que dio a conocer públicamente que mantiene una relación con su excompañero Matías Novoa, con quien ya se le ha visto muy enamorado incluso ya viven juntos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Michelle reveló que aunque no le gusta mucho hacer ejercicio en gimnasio admitió, que el actor sería su “coach” y quien la guiaría a realizar su rutina.

Sin embargo la actriz reveló que al tener a Matías frente a ella la ponía “nerviosa” en la grabación se pudo ver que el actor se encuentra realizando ejercicio de espalda pero sin camiseta.

No me deja entrenar me distrar con su sexynees” escribió la actriz.